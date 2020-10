La clinica per rinascere: la sfida di Giuseppe con i suoi 252kg (Di giovedì 8 ottobre 2020) Su Real Time, la storia di Giuseppe raccontata nel programma ‘La clinica per rinascere’: 252 chili e tanta paura, il protagonista prova a vincere la sua sfida Giuseppe – La clinica per rinascere (fonte foto: Instagram, @realtimetvit)Questa sera, giovedì 8 ottobre, sul canale Real Time, spazio alla popolare ed amata trasmissione ‘La clinica per rinascere’, la versione italiana dell’emozionante Vite al limite: il dottor Giardiello si occuperà di Giuseppe, che sfida se stesso e il suo peso di 252 chili. Il dottor Nowzaradan italiano è, come chi segue la trasmissione sa ampiamente, il dottor Giardiello, protagonista del programma che ... Leggi su chenews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Su Real Time, la storia diraccontata nel programma ‘Laper’: 252 chili e tanta paura, il protagonista prova a vincere la sua– Laper(fonte foto: Instagram, @realtimetvit)Questa sera, giovedì 8 ottobre, sul canale Real Time, spazio alla popolare ed amata trasmissione ‘Laper’, la versione italiana dell’emozionante Vite al limite: il dottor Giardiello si occuperà di, chese stesso e il suo peso di 252 chili. Il dottor Nowzaradan italiano è, come chi segue la trasmissione sa ampiamente, il dottor Giardiello, protagonista del programma che ...

