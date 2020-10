Indagine Altroconsumo | prezzo medio tampone a pagamento 94 euro

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Mai meno di 65, con una media di 94". Sono questi i prezzi dei tamponi anei laboratori privati rilevati da un'di, svolta in 154 strutture private in sei Regioni (Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto). I prezzi dei test sierologici, invece, rimangono invariati rispetto al giugno 2020: in media il costo di questi test è di 48ed è più basso se si tratta di un test rapido qualitativo, mentre si alza se l'analisi quantifica anche la presenza dei due anticorpi coinvolti nella risposta immunitaria al Covid (IgG e IgM). "Quasi quattro volte su dieci viene chiesta la prescrizione del medico, ma la situazione varia molto a seconda della Regione -spiega ...