“Non mi perdonerà mai”. Ballando con le stelle, altro incidente in sala prove: Lina Sastri disperata (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ballando con le stelle non conosce pace in questa edizione ai tempi del coronavirus. Quest'ultimo stavolta non c'entra niente perché negli ultimi giorni il programma condotto da Milly Carlucci su RaiUno è stato sconvolto da due incidenti totalmente fortuiti e avvenuti entrambi in sala prove. Prima Alessandra Mussolini ha riportato una brutta caduta di faccia che ha richiesto un giro in ospedale (la sua presenza è in dubbio per sabato prossimo), poi Lina Sastri ha svelato che il suo maestro Simone Di Pasquale è costretto a girare con un vistoso cerotto sotto l'occhio. Il motivo? Lo ha spiegato direttamente l'attrice: “Volevo accarezzarlo ma non so come mai, non era voluto, ho graffiato il suo viso. Non mi perdonerò mai”. Dopo un po' di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020)con lenon conosce pace in questa edizione ai tempi del coronavirus. Quest'ultimo stavolta non c'entra niente perché negli ultimi giorni il programma condotto da Milly Carlucci su RaiUno è stato sconvolto da due incidenti totalmente fortuiti e avvenuti entrambi in. Prima Alessandra Mussolini ha riportato una brutta caduta di faccia che ha richiesto un giro in ospedale (la sua presenza è in dubbio per sabato prossimo), poiha svelato che il suo maestro Simone Di Pasquale è costretto a girare con un vistoso cerotto sotto l'occhio. Il motivo? Lo ha spiegato direttamente l'attrice: “Volevo accarezzarlo ma non so come mai, non era voluto, ho graffiato il suo viso. Non mi perdonerò mai”. Dopo un po' di ...

