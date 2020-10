I timori di Confesercenti per l' autunno | La paura di una seconda ondata serpeggia fra i clienti

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Lasta iniziando are, non ha ancora ridotto i consumi, ma se ne sta lì, in attesa di una stagione - quella invernale - che potrebbe essere fatale per molti negozianti”: a parlare ad HuffPost è Giancarlo Banchieri, presidente Fiepet (Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici). È lui a scattare una fotografia dell’Italia dei consumi di oggi: “C’è chi ha già chiuso, chi sta tenendo botta, chi chiuderà con l’arrivo del nuovo anno. C’è chi cerca in tutti i modi di tenersi stretti iche ha ed è pronto - al bisogno - anche a prolungare gli orari di lavoro. Chi, invece, per non perdere troppi soldi sceglie di gestire in maniera più elastica gli orari di lavoro. ...