Pagamenti digitali, si fa sul serio. Cdp combina le nozze di Nexi e Sia. Il neonato colosso italiano vale 15 miliardi. Contribuirà a spingere l’innovazione nel Paese (Di martedì 6 ottobre 2020) Un altro passo avanti verso la modernizzazione profonda del Paese. Sia e Nexi vanno a nozze e in Italia nasce un campione nazionale dei Pagamenti digitali, dal valore di oltre 15 miliardi di euro e in grado di competere a livello internazionale. Un’operazione che oltre all’aspetto finanziario farà nascere un’importante infrastruttura che accompagnerà il progetto del Governo di spinta all’innovazione e di riduzione dell’evasione fiscale, attraverso il maggiore utilizzo di bancomat e carte di credito. Sia, la società che realizza e gestisce infrastrutture e servizi tecnologici per sistemi di pagamento è controllata dalla Cdp attraverso Cdp Equity, e Nexi, di fatto la ex CartaSì quotata in Borsa (è tra ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 ottobre 2020) Un altro passo avanti verso la modernizzazione profonda del. Sia evanno ae in Italia nasce un campione nazionale dei, dal valore di oltre 15di euro e in grado di competere a livello internazionale. Un’operazione che oltre all’aspetto finanziario farà nascere un’importante infrastruttura che accompagnerà il progetto del Governo di spinta all’innovazione e di riduzione dell’evasione fiscale, attraverso il maggiore utilizzo di bancomat e carte di credito. Sia, la società che realizza e gestisce infrastrutture e servizi tecnologici per sistemi di pagamento è controllata dalla Cdp attraverso Cdp Equity, e, di fatto la ex CartaSì quotata in Borsa (è tra ...

GiuseppeConteIT : È stato compiuto un nuovo passo per accelerare il processo di digitalizzazione del nostro Paese. Con la fusione tra… - Altroconsumo : Al via il nostro primo webinar per #OttobreEdufin2020. ?? 'Pagamenti digitali: rischi e opportunità': ne parliamo i… - ilpost : Cosa può fare il nuovo gigante italiano dei pagamenti digitali - Efisio31251859 : RT @LaVeritaWeb: Cassa depositi e prestiti primo azionista al 25%. La nuova società di pagamenti digitali ha una super capitalizzazione e u… - CasagrandeStef : RT @LaVeritaWeb: Cassa depositi e prestiti primo azionista al 25%. La nuova società di pagamenti digitali ha una super capitalizzazione e u… -