GF Vip | Adua Del Vesco “salvata dalla Spagna” Esplode il caso e interviene il Codacons

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il pubblico non l’ha presa affatto bene l’eliminazione di Franceska Pepecasa del Grande Fratello Vip. Ieri sera infatti la Pepe è uscita definitivamentecasa del reality portandosi appresso dietro di lei, una volta chiusa la porta rossa alle sue spalle, tutto il disappunto del pubblico che pare non fosse affatto concorde con la decisione presa. Come a dire: ma se abbiamo votato noi, e tutti volevamo che lei restasse come è possibile che le percentuali del televoto diano risultato opposto? Disappunto ancor più fomentato dal fatto che la Pepe si è ritrovata sola al televoto controDel, personaggio indiscutibilmente tra i più in vista dentro la casa e che in queste settimane ha raccolto non poche critiche. Di fronte a quella che tutti stanno ...