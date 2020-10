Vietri sul Mare, si dimette il cda della “Vietri Sviluppo” (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVietri sul Mare (Sa) – Si è dimesso il consiglio d’amministrazione della “Vietri Sviluppo“, la società municipalizzata del Comune di Vietri sul Mare. Il presidente Giovanni Di Mauro e i consiglieri Antonio Di Stano e Alfonso Trezza hanno consegnato le loro dimissioni nelle mani del sindaco Giovanni De Simone che le ha accettate. Al più presto si provvederà alla nomina della nuova governance. “Ringrazio il presidente e i consiglieri per quanto hanno prodotto e per l’impegno profuso fino ad oggi. Valutiamo in queste ore una messa a punto della governance della società che cura e gestisce fondamentali servizi comunali“. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutosul(Sa) – Si è dimesso il consiglio d’amministrazioneSviluppo“, la società municipalizzata del Comune disul. Il presidente Giovanni Di Mauro e i consiglieri Antonio Di Stano e Alfonso Trezza hanno consegnato le loro dimissioni nelle mani del sindaco Giovanni De Simone che le ha accettate. Al più presto si provvederà alla nominanuova governance. “Ringrazio il presidente e i consiglieri per quanto hanno prodotto e per l’impegno profuso fino ad oggi. Valutiamo in queste ore una messa a puntogovernancesocietà che cura e gestisce fondamentali servizi comunali“. L'articolo ...

