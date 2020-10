Un posto al sole anticipazioni: ANGELA scopre i problemi del piccolo JIMMY (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Piccole” novità a Un posto al sole: è proprio il caso di dirlo, visto che la prossima settimana una delle trame portanti della soap partenopea di Rai 3 sarà una vicenda che vedrà protagonista il giovanissimo JIMMY (Gennaro De Simone).Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Dirk sopravvive e incastra Tim per tentato omicidio!Eh sì: mentre Niko (Luca Turco) sarà sempre più immerso nella sua crisi, con Renato (Marzio Honorato) più che mai in ansia per lui, JIMMY inizierà a frequentare un campo scuola e qui avrà a che fare con altri ragazzini che lo derideranno pesantemente quando capiranno che lui non ha la mamma. Un posto al sole spoiler: BIANCA cerca di tacere su ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Piccole” novità a Unal: è proprio il caso di dirlo, visto che la prossima settimana una delle trame portanti della soap partenopea di Rai 3 sarà una vicenda che vedrà protagonista il giovanissimo(Gennaro De Simone).Leggi anche: Tempesta d’amore,italiane: Dirk sopravvive e incastra Tim per tentato omicidio!Eh sì: mentre Niko (Luca Turco) sarà sempre più immerso nella sua crisi, con Renato (Marzio Honorato) più che mai in ansia per lui,inizierà a frequentare un campo scuola e qui avrà a che fare con altri ragazzini che lo derideranno pesantemente quando capiranno che lui non ha la mamma. Unalspoiler: BIANCA cerca di tacere su ...

