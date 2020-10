Real Madrid, Zidane su Hazard: “È arrabbiato perché si stava allenando bene” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Mi dispiace, ma Hazard ha avuto un problemino imprevisto. Sembrava potesse giocare ma alla fine ha sentito una sorta di spasmo al muscolo. Non è nulla di grave e non è legato ai problemi alla caviglia. Sono cose che capitano. Non so quando potrà tornare ma siamo sereni. Lui non è contento ed è arrabbiato perché stava tornando e si stava allenando molto bene. Ma comunque deve stare sereno“. Lo ha detto Zinedine Zidane dopo il match di Liga tra il Real Madrid e il Valladolid parlando di Eden Hazard. Per il belga è un momento difficile, con i tanti problemi che stanno condizionando il suo rendimento con i Blancos. “Hazard è un po’ triste, ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Mi dispiace, maha avuto un problemino imprevisto. Sembrava potesse giocare ma alla fine ha sentito una sorta di spasmo al muscolo. Non è nulla di grave e non è legato ai problemi alla caviglia. Sono cose che capitano. Non so quando potrà tornare ma siamo sereni. Lui non è contento ed èperchétornando e simolto bene. Ma comunque deve stare sereno“. Lo ha detto Zinedinedopo il match di Liga tra ile il Valladolid parlando di Eden. Per il belga è un momento difficile, con i tanti problemi che stanno condizionando il suo rendimento con i Blancos. “è un po’ triste, ...

