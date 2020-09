Caso Zaki, il Comune di Vercelli nega la solidarietà per lo studente: «Ci sono altri italiani in situazioni simili» (Di martedì 29 settembre 2020) A Napoli il consiglio comunale la settimana scorsa ha votato per rendere Patrick Zaki cittadino onorario. Un gesto simbolico, per chiedere la sua scarcerazione visto che a distanza di oltre sei mesi il ragazzo di 28 anni si trova ancora nel carcere di Tora, periferia del Cairo, in attesa di un’udienza che nel frattempo è slittata (nuovamente) a ottobre. Dall’altra parte dell’Italia però, nel Comune di Vercelli in Piemonte, a distanza di pochi giorni il consiglio comunale ha bocciato un ordine del giorno con il quale si esprimeva la solidarietà della città al ragazzo. I partiti di centrodestra votano contro «Abbiamo presentato questo ordine del giorno per fare un’azione di sensibilizzazione e unirci a tutte quelle città che in questi mesi stanno esprimendo ... Leggi su open.online (Di martedì 29 settembre 2020) A Napoli il consiglio comunale la settimana scorsa ha votato per rendere Patrickcittadino onorario. Un gesto simbolico, per chiedere la sua scarcerazione visto che a distanza di oltre sei mesi il ragazzo di 28 anni si trova ancora nel carcere di Tora, periferia del Cairo, in attesa di un’udienza che nel frattempo è slittata (nuovamente) a ottobre. Dall’altra parte dell’Italia però, neldiin Piemonte, a distanza di pochi giorni il consiglio comunale ha bocciato un ordine del giorno con il quale si esprimeva la solidarietà della città al ragazzo. I partiti di centrodestra votano contro «Abbiamo presentato questo ordine del giorno per fare un’azione di sensibilizzazione e unirci a tutte quelle città che in questi mesi stanno esprimendo ...

luisacolcerasa : RT @catlatorre: Zaki resta in carcere anche dopo l'ultima udienza e Amnesty denuncia 'la scomparsa del caso dall'agenda della Farnesina'.… - Papaver37246158 : RT @catlatorre: Zaki resta in carcere anche dopo l'ultima udienza e Amnesty denuncia 'la scomparsa del caso dall'agenda della Farnesina'.… - AntonioGamberi : RT @catlatorre: Zaki resta in carcere anche dopo l'ultima udienza e Amnesty denuncia 'la scomparsa del caso dall'agenda della Farnesina'.… - miconsentatwitt : RT @catlatorre: Zaki resta in carcere anche dopo l'ultima udienza e Amnesty denuncia 'la scomparsa del caso dall'agenda della Farnesina'.… - icarvsplume : RT @catlatorre: Zaki resta in carcere anche dopo l'ultima udienza e Amnesty denuncia 'la scomparsa del caso dall'agenda della Farnesina'.… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Zaki Caso Zaki, il legale: "Resta in carcere" Giornale di Sicilia Patrick Zaki, l’annuncio della legale: “Resta in carcere”

IL CAIRO - Patrick George Zaki resta in carcere, almeno fino al 7 ottobre. Lo ha riferito una sua legale, Hoda Nasrallah, senza aggiungere altri dettagli.

Patrick Zaki, il legale: “Resta in carcere”

IL CAIRO - Patrick George Zaki resta in carcere, almeno fino al 7 ottobre. Lo ha riferito una sua legale, Hoda Nasrallah, senza aggiungere altri dettagli.

IL CAIRO - Patrick George Zaki resta in carcere, almeno fino al 7 ottobre. Lo ha riferito una sua legale, Hoda Nasrallah, senza aggiungere altri dettagli.IL CAIRO - Patrick George Zaki resta in carcere, almeno fino al 7 ottobre. Lo ha riferito una sua legale, Hoda Nasrallah, senza aggiungere altri dettagli.