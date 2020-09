Milan, Pioli: «Vittoria importante. Rebic? Non sembra frattura» (Di domenica 27 settembre 2020) Stefano Pioli ha parlato al termine del match vinto contro il Crotone: le dichiarazioni dell’allenatore del Milan Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Crotone. PRESTAZIONE – «Partita difficile e complicata. Stiamo giocando spesso ed è impensabile avere sempre ritmi alti. Abbiamo rischiato molto poco, ma potevamo forse gestire meglio il pallone. Vittoria importante». AMBIZIONI – «Dobbiamo ragionare partita per partita. Possiamo migliorare in tanti aspetti. Dobbiamo stringere i denti, sarà una settimana importante. È una Vittoria giusta. Adesso recuperiamo energie. Spero che l’infortunio di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Stefanoha parlato al termine del match vinto contro il Crotone: le dichiarazioni dell’allenatore delStefano, allenatore del, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match vinto contro il Crotone. PRESTAZIONE – «Partita difficile e complicata. Stiamo giocando spesso ed è impensabile avere sempre ritmi alti. Abbiamo rischiato molto poco, ma potevamo forse gestire meglio il pallone.». AMBIZIONI – «Dobbiamo ragionare partita per partita. Possiamo migliorare in tanti aspetti. Dobbiamo stringere i denti, sarà una settimana. È unagiusta. Adesso recuperiamo energie. Spero che l’infortunio di ...

