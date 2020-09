Grande Fratello Vip 5, quarta puntata in diretta – La verità di Garko, il passato di Dosio, le prime vere nomination (Di venerdì 25 settembre 2020) GF Vip 5 (US Endemol Shine) Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging della serata, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa nel corso della quarta puntata. Grande Fratello Vip 5: anticipazioni quarta puntata In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.40 circa, Alfonso Signorini conduce la quarta puntata del del Grande Fratello Vip 5. Con lui in studio gli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Al centro della serata l’ingresso a sorpresa nella Casa di Gabriel Garko, che ha deciso di dire la ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 25 settembre 2020) GF Vip 5 (US Endemol Shine) Nuovo appuntamento con ilVip 5 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging della serata, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa nel corso dellaVip 5: anticipazioniInsu Canale 5, a partire dalle 21.40 circa, Alfonso Signorini conduce ladel delVip 5. Con lui in studio gli opinionisti Pupo e Antonella Elia. Al centro della serata l’ingresso a sorpresa nella Casa di Gabriel, che ha deciso di dire la ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - DMFemme_ : @itsecretlove Ti vedevi un Grande Fratello in differita mi sa o non ti ricordi chi erano Paolo e Clizia altrimenti… - Novella_2000 : Incidente sexy per Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip (VIDEO) #gfvip - DanielaMiracap4 : @GrandeFratello Se nedeve andare via in dal grande fratello vip -