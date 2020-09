Ranieri: “Mi aspetto un Benevento indiavolato, dovremo stare attenti” (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGenova – Dopo la sconfitta all’esordio contro la Juventus non aveva nascosto la sua delusione, ma ora Claudio Ranieri guarda con ottimismo al prossimo impegno contro il Benevento. “L’arrabbiatura e la delusione sono passate, sono una persona che pensa subito al giorno dopo in positivo – ha detto il tecnico blucerchiato nel presentare la sfida con i giallorossi -. Mi auguro che quanto fatto con la Juve ci sia di aiuto per affrontare una squadra difficile come il Benevento, una matricola che ha stravinto il campionato di serie B e che è in piena fiducia. I giallorossi ci presseranno e correranno come i diavoli, dovremo stare molto attenti”. Esordio – “Abbiamo sbagliato il primo tempo contro la Juventus. A prescindere dai ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGenova – Dopo la sconfitta all’esordio contro la Juventus non aveva nascosto la sua delusione, ma ora Claudioguarda con ottimismo al prossimo impegno contro il. “L’arrabbiatura e la delusione sono passate, sono una persona che pensa subito al giorno dopo in positivo – ha detto il tecnico blucerchiato nel presentare la sfida con i giallorossi -. Mi auguro che quanto fatto con la Juve ci sia di aiuto per affrontare una squadra difficile come il, una matricola che ha stravinto il campionato di serie B e che è in piena fiducia. I giallorossi ci presseranno e correranno come i diavoli,molto attenti”. Esordio – “Abbiamo sbagliato il primo tempo contro la Juventus. A prescindere dai ...

