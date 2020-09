Danilo Gallinari presto papà: la sua compagna Eleonora aspetta il loro primo figlio (Di giovedì 24 settembre 2020) A 32 anni, Danilo Gallinari – per tutti, solo “Gallo” – dovrà imparare a tenere in mano, oltre al pallone da basket, che conosce molto bene, anche qualcosa di molto più delicato: un neonato. Il cestista della NBA, infatti, sta per diventare padre di un bebè, frutto dell’amore con Eleonora Boi, 34 anni, giornalista sarda e volto di You Premium. L’annuncio della gravidanza arriva via social L’annuncio della gravidanza della ragazza arriva, ovviamente da Instagram, dove i due si sono mostrati sorridenti, felici e abbracciati e con il pancione di Eleonora in bella vista. «L’inizio di un viaggio fantastico», ha commentato la ragazza, postando l’emoticon di un pulcino nell’uovo e un cuore. «Non proprio ... Leggi su iodonna (Di giovedì 24 settembre 2020) A 32 anni,– per tutti, solo “Gallo” – dovrà imparare a tenere in mano, oltre al pallone da basket, che conosce molto bene, anche qualcosa di molto più delicato: un neonato. Il cestista della NBA, infatti, sta per diventare padre di un bebè, frutto dell’amore conBoi, 34 anni, giornalista sarda e volto di You Premium. L’annuncio della gravidanza arriva via social L’annuncio della gravidanza della ragazza arriva, ovviamente da Instagram, dove i due si sono mostrati sorridenti, felici e abbracciati e con il pancione diin bella vista. «L’inizio di un viaggio fantastico», ha commentato la ragazza, postando l’emoticon di un pulcino nell’uovo e un cuore. «Non proprio ...

A 32 anni, Danilo Gallinari – per tutti, solo “Gallo” – dovrà imparare a tenere in mano, oltre al pallone da basket, che conosce molto bene, anche qualcosa di molto più delicato: un neonato. Il cestis ...

Danilo Gallinari ed Eleonora Boi, figlio in arrivo: «L’inizio di un viaggio fantastico»

A breve pure le nozze? Figlio in arrivo per Danilo Gallinari ed Eleonora Boi. Il giocatore di basket e la giornalista sportiva, infatti, hanno annunciato sui social che diventeranno presto genitori: ...

Figlio in arrivo per Danilo Gallinari ed Eleonora Boi. Il giocatore di basket e la giornalista sportiva, infatti, hanno annunciato sui social che diventeranno presto genitori: