CorSport: Milik sogna il Tottenham, dove farebbe il vice di Kane (e intanto si allena in disparte)

Il Corriere dello Sport scrive di Milik e del Tottenham. "La Premier è un fascinoso universo che piace a chiunque, pare anche a Milik, il quale non avrebbe pregiudizi nel doversi accomodare in panchina, per essere l'alternativa di Harry Kane, un "uragano" da far invidia. Il Napoli non si agita, è convinto che qualcosa sta per accadere, ha avuto modo di cogliere certe domandine indiscrete e rimane inchiodato a venticinque milioni (con o senza bonus non è un dettaglio ma si vedrà, in relazione al pagamento): però intanto ha deciso che Milik continuerà ad allenarsi in disparte, non essendo più inserito nel progetto, e dunque lascerà che sia il mercato, o la ...

