(Di mercoledì 23 settembre 2020) I militari della Compagnia di- coordinati dal I Gruppo Bari -, in esecuzione di una misura di prevenzione patrimoniale disposta dal Tribunale di Bari - Sezione Specializzata Misure di ...

gianlucalomuto : Altamura, immobile comprato con i soldi delle attività illecite: sequestrato bene per 76mila euro a pregiudicato - Telebari : Altamura, sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio: immobile da 76mila euro sequestrato a 37enne pregiudica… - LaGazzettaWeb : Altamura, sequestrato immobile a un pregiudicato 37enne: «Pericoloso dalla minore età» -

Ultime Notizie dalla rete : Altamura sequestrato

La Gazzetta del Mezzogiorno

I Finanzieri della Compagnia di Altamura, coordinati dal I Gruppo Bari, in esecuzione di una misura di prevenzione patrimoniale disposta dal Tribunale di Bari – Sezione Specializzata Misure di Prevenz ...soggetto pluripregiudicato e condannato per la commissione di plurimi reati. Il bene sottoposto a vincolo è risultato nella disponibilità del nucleo familiare di un altamurano 37enne residente nella c ...