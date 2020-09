Live non è la D’Urso: Alba Parietti massacra Caterina Collovati (Di lunedì 21 settembre 2020) A Live non è la D’Urso, lite tra Alba Parietti e Caterina Collovati. A scatenare il furibondo litigio la foto che ha postato Arisa in costume con in mostra i “rotolini” ma che è stata attaccata per la posa giudicata dalla Collovati troppo osè. Alba Parietti nel salotto di Barbara D’Urso difende la sua amica cantante, attacca e asfalta Caterina Collovati dicendole: “Sei un rumore di sottofondo, unaArticolo completo: Live non è la D’Urso: Alba Parietti massacra Caterina Collovati dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 21 settembre 2020) Anon è la D’Urso, lite tra. A scatenare il furibondo litigio la foto che ha postato Arisa in costume con in mostra i “rotolini” ma che è stata attaccata per la posa giudicata dallatroppo osè.nel salotto di Barbara D’Urso difende la sua amica cantante, attacca e asfaltadicendole: “Sei un rumore di sottofondo, unaArticolo completo:non è la D’Urso:dal blog SoloDonna

