Cade sugli scogli del molo, soccorsi choc davanti ai bagnanti (Di domenica 20 settembre 2020) Allarme a Portonovo, Ancona, dove un anziano si è ferito Cadendo dagli scogli del porto. L'uomo, di 79 anni, si è procurato tagli alla fronte e alla nuca per una caduta sugli scogli del molo. Scattato ... Leggi su leggo (Di domenica 20 settembre 2020) Allarme a Portonovo, Ancona, dove un anziano si è feritondo daglidel porto. L'uomo, di 79 anni, si è procurato tagli alla fronte e alla nuca per una cadutadel. Scattato ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Cade sugli scogli del molo a Portonovo, soccorso e portato all'ospedale con un taglio alla testa - leggoit : Cade sugli scogli del molo a Portonovo, soccorso e portato all'ospedale con un taglio alla testa - GianpaoloZatti : RT @maurorizzi_mr: Adesso si sta disquisendo sugli avverbi e sugli aggettivi. Per me questa discussione su “l’occhio che cade” è arrivata a… - maurorizzi_mr : Adesso si sta disquisendo sugli avverbi e sugli aggettivi. Per me questa discussione su “l’occhio che cade” è arriv… - CalaminiciM : RT @claudelcam: @CalaminiciM Ecco, a me sugli studenti maschi, che potrebbero essere miei figli, l'occhio non cade, ma penso lo stesso che… -

Ultime Notizie dalla rete : Cade sugli Cade sugli scogli del molo a Portonovo, soccorso e portato all'ospedale con un taglio alla... Il Mattino Cade sugli scogli del molo a Portonovo, soccorso e portato all'ospedale con un taglio alla testa

ANCONA - Allarme a Portonovo dove un anziano si è infortunato. L’uomo, di 79 anni, si è procurato tagli alla fronte e alla nuca per una caduta sugli scogli del molo. Scattato l’sos, si è subito messa ...

Apple Watch 5 scende al minimo prezzo su Amazon: 398 euro

Se, dopo il lancio di Apple Watch 6, aspettavate degli sconti sugli Apple Watch 5 è già giunto il momento. Da qualche ora i modelli in alluminio con solo GPS sono andati al minimo su Amazon: 398 euro ...

Se a scuola cade l'occhio sulle nudità di Artemide

La vicepreside di un Liceo romano, il «Socrate», nell’occasione della riapertura delle scuole per avviare l’anno scolastico 2020-2021, ha deciso di rivolgere, immagino con il fervorino di auguri e ott ...

ANCONA - Allarme a Portonovo dove un anziano si è infortunato. L’uomo, di 79 anni, si è procurato tagli alla fronte e alla nuca per una caduta sugli scogli del molo. Scattato l’sos, si è subito messa ...Se, dopo il lancio di Apple Watch 6, aspettavate degli sconti sugli Apple Watch 5 è già giunto il momento. Da qualche ora i modelli in alluminio con solo GPS sono andati al minimo su Amazon: 398 euro ...La vicepreside di un Liceo romano, il «Socrate», nell’occasione della riapertura delle scuole per avviare l’anno scolastico 2020-2021, ha deciso di rivolgere, immagino con il fervorino di auguri e ott ...