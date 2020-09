Avezzano | tenta di uccidere la moglie e poi si getta dal quarto piano

(Di domenica 20 settembre 2020) Adun uomo di 70 anni ha accoltellato la, candidata in Consiglio Comunale, per poi uccidersindosi dal. La domenica elettorale di, comune di 40mila abitanti in provincia dell’Aquila, comincia nel sangue. Vittorio Emi, 70enne medico in pensione, hato dilaPaola Lombardo con una coltellata. Dopo … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

AVEZZANO: TENTA DI AMMAZZARE LA MOGLIE E POI SI BUTTA DAL BALCONE. MUORE NOTO MEDICO

AVEZZANO – "I timori e le perplessità più volte rappresentate in merito al futuro della sanità marsicana, in particolare per quanto riguarda l'ospedale di Avezzano, struttura di riferimento per un ter ...