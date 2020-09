Torna l'incubo delle zone rosse (Di sabato 19 settembre 2020) Federico Garau Ieri si sono registrati 1.907 positivi su 99.839 tamponi, e tanto è bastato per provocare una certa preoccupazione. L'esecutivo sarebbe pronto "all'attivazione di ulteriori interventi in caso di evoluzione in ulteriore peggioramento" Con il numero dei contagi in aumento, anche grazie all'ingente quantità di tamponi naso-faringei effettuati sulla popolazione, c'è chi Torna a parlare di zone rosse o quantomeno a chiusure circoscritte per tutelare la salute pubblica. Nella giornata di ieri, venerdì 18 settembre, i nuovi positivi registrati sono stati 1.907 su 99.839 test diagnostici, e tanto è bastato per Tornate con la memoria allo scorso primo maggio, quando vennero registrati circa 2mila contagi. Adesso la situazione sanitaria è ben diversa, con i nuovi ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 settembre 2020) Federico Garau Ieri si sono registrati 1.907 positivi su 99.839 tamponi, e tanto è bastato per provocare una certa preoccupazione. L'esecutivo sarebbe pronto "all'attivazione di ulteriori interventi in caso di evoluzione in ulteriore peggioramento" Con il numero dei contagi in aumento, anche grazie all'ingente quantità di tamponi naso-faringei effettuati sulla popolazione, c'è chia parlare dio quantomeno a chiusure circoscritte per tutelare la salute pubblica. Nella giornata di ieri, venerdì 18 settembre, i nuovi positivi registrati sono stati 1.907 su 99.839 test diagnostici, e tanto è bastato perte con la memoria allo scorso primo maggio, quando vennero registrati circa 2mila contagi. Adesso la situazione sanitaria è ben diversa, con i nuovi ...

Immaginate la gioia della scoperta di aspettare un bambino, quel test di gravidanza che si colora di rosa, e il mondo che all’improvviso sembra sorriderti un po’ di più, tu che guardi il tuo compagno ...

Coronavirus, in Francia registrati più di 13.000 casi

Lo spettro di un lockdown nazionale bis torna ad allungarsi, almeno come minaccia, sul Regno Unito, alle prese come molti altri Paesi - europei e non - con un rimbalzo allarmante di contagi da coronav ...

L’incubo Covid sul voto, gli scrutatori “scappano” dai seggi: boom di rinunce in Puglia e Liguria

L’incubo Covid-19 rischia di complicare non poco il voto di domenica 20 e lunedì 21 settembre. Nelle ultime ore si segnala un elevato numero di rinunce da parte di scrutatori e presidenti di seggio, c ...

