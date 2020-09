Capelli rasati e baffi: irriconoscibile. Praticamente l’attore un’altra persona (Di sabato 19 settembre 2020) Con questo look l’attore è a dir poco irriconoscibile. Su Instagram è apparsa la prima immagine ufficiale del nuovo film che lo vede protagonista e le cui riprese sono ancora in corso. Rasato, coi baffi e l’espressione cattivissima, lui, bellissimo e con la faccia d’angelo nella vita reale, è a dir poco irriconoscibile. Lo scatto arriva dalla Groenlandia film e si legge nella didascalia: “Una storia di amicizia e sopravvivenza. Un futuro distopico dove nulla è andato come ci saremmo aspettati. “Sono iniziate le riprese di #Mondocane, l’esordio di Alessandro Celli con protagonista Alessandro Borghi. Già, Borghi, che poco prima si era già mostrato con il nuovo look in un breve video condiviso sul suo profilo Instagram per annunciare il ritorno dell’ultima ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 19 settembre 2020) Con questo look l’attore è a dir poco. Su Instagram è apparsa la prima immagine ufficiale del nuovo film che lo vede protagonista e le cui riprese sono ancora in corso. Rasato, coie l’espressione cattivissima, lui, bellissimo e con la faccia d’angelo nella vita reale, è a dir poco. Lo scatto arriva dalla Groenlandia film e si legge nella didascalia: “Una storia di amicizia e sopravvivenza. Un futuro distopico dove nulla è andato come ci saremmo aspettati. “Sono iniziate le riprese di #Mondocane, l’esordio di Alessandro Celli con protagonista Alessandro Borghi. Già, Borghi, che poco prima si era già mostrato con il nuovo look in un breve video condiviso sul suo profilo Instagram per annunciare il ritorno dell’ultima ...

amoginstwit : @SoniaMystique Beh si lo... ?? Ma io i capelli li ho portati in tutti i modi: rasati, con cresta, caschetto, con fr… - falizzo : @coramora_ e rasati i capelli allora.. - CarloBianconi7 : @opissochiara1 Ed il tronco mi fa pensare ad un ragazzo moro con i capelli rasati ai lati ed i ricci ben visibili s… - iamexemi : @giozomparelli Ma anche una semplice scagnozza, non per forza la capa. Con i capelli rasati di lato e gli anfibi. - Hattila79 : @ChiaraImpe_ Diciamo che le donne con i capelli corti tipo caschetto o leggermente rasati ai lati, personalmente so… -

Ultime Notizie dalla rete : Capelli rasati Paola Barale oggi bellissima con i capelli rasati sul red carpet di Venezia è la nostra musa beauty elle.com Capelli corti uomo tagli 2020/2021: tendenze moda autunno e inverno

I tagli uomo più in voga per il 2020/2021 puntano su una chioma il più possibile fluente e naturale. Lasciando alle spalle il look con testa completamente rasata e corti estremi, quest’anno a spopolar ...

Arriva l’autunno,

Giovanili, sbarazzini e facili da gestire. I capelli corti sono l’ideale per le ragazze pratiche, che hanno poca voglia di perdere tempo in bagno per lavaggio e piega e che preferiscono una spazzolata ...

Moda capelli 2021: tagli e acconciature, stili e le novità

Capelli tagli corti e lunghi 2021 da Prada a Vuitton: Le proposte per i capelli dei grandi stilisti e hair stylist sono tante e variegate per soddisfare le esigenze e gli stili di tutte le donne: Paco ...

I tagli uomo più in voga per il 2020/2021 puntano su una chioma il più possibile fluente e naturale. Lasciando alle spalle il look con testa completamente rasata e corti estremi, quest’anno a spopolar ...Giovanili, sbarazzini e facili da gestire. I capelli corti sono l’ideale per le ragazze pratiche, che hanno poca voglia di perdere tempo in bagno per lavaggio e piega e che preferiscono una spazzolata ...Capelli tagli corti e lunghi 2021 da Prada a Vuitton: Le proposte per i capelli dei grandi stilisti e hair stylist sono tante e variegate per soddisfare le esigenze e gli stili di tutte le donne: Paco ...