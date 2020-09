Israele, primo Paese al mondo a tornare in lockdown: da oggi scuole, alberghi e centri commerciali chiusi (Di venerdì 18 settembre 2020) L’orizzonte è quello di tre settimane, ma saranno i dati dei contagi a stabilire se sarà o meno necessaria una proroga. Dalle 14 di oggi Israele torna in lockdown per la seconda volta, ed è il primo Paese al mondo a richiudere tutto di nuovo a causa della pandemia. Una decisione che arriva dopo una curva dei contagi allarmante, con più di 5mila casi al giorno. Ieri il picco massimo dall’inizio della crisi sanitaria: oltre 6mila nuovi infetti in 24 ore, con l’11,53% dei tamponi risultati positivi. centri commerciali e alberghi saranno chiusi. Chiuse anche le scuole di ogni ordine e grado ma, per ora, soltanto per una settimana, mentre ai cittadini è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) L’orizzonte è quello di tre settimane, ma saranno i dati dei contagi a stabilire se sarà o meno necessaria una proroga. Dalle 14 ditorna inper la seconda volta, ed è ilala richiudere tutto di nuovo a causa della pandemia. Una decisione che arriva dopo una curva dei contagi allarmante, con più di 5mila casi al giorno. Ieri il picco massimo dall’inizio della crisi sanitaria: oltre 6mila nuovi infetti in 24 ore, con l’11,53% dei tamponi risultati positivi.saranno. Chiuse anche ledi ogni ordine e grado ma, per ora, soltanto per una settimana, mentre ai cittadini è ...

