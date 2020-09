Temptation Island, "le corna non conoscono stagione". Tutte le coppie in gara: crisi dietro l'angolo (Di mercoledì 16 settembre 2020) L'estate è finita ma le corna non conoscono stagione! Rieccoci seduti sul divano anche stavolta a commentare il viaggio nei sentimenti delle sei coppie che partecipano a Temptation Island. Carlotta e Nello, fidanzati da sei anni. Lei già pronta per il grande passo, lui che ama rimandare. Anna e Gennaro, fidanzati da sei anni. Lei a bordo del caicco che li condurrà all'Is morus relais già piange. Lui, a detta della fidanzata, immaturo. Nadia e Antonio, fidanzati da 2 anni. Dieci gli anni di differenza tra i due. Lui, più grande, vorrebbe più maturità da parte della fidanzata ventiduenne che, a detta sua, non cambierà mai. Serena e Davide, fidanzati da 3 anni. Lui gelosissimo e maniaco del controllo. Si sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) L'estate è finita ma lenon! Rieccoci seduti sul divano anche stavolta a commentare il viaggio nei sentimenti delle seiche partecipano a. Carlotta e Nello, fidanzati da sei anni. Lei già pronta per il grande passo, lui che ama rimandare. Anna e Gennaro, fidanzati da sei anni. Lei a bordo del caicco che li condurrà all'Is morus relais già piange. Lui, a detta della fidanzata, immaturo. Nadia e Antonio, fidanzati da 2 anni. Dieci gli anni di differenza tra i due. Lui, più grande, vorrebbe più maturità da parte della fidanzata ventiduenne che, a detta sua, non cambierà mai. Serena e Davide, fidanzati da 3 anni. Lui gelosissimo e maniaco del controllo. Si sono ...

