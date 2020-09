Omicidio Vannini: alla seconda udienza la requisitoria del pm (Di mercoledì 16 settembre 2020) Oggi, 16 settembre al processo per l’Omicidio di Marco Vannini, il pm Vincenzo Saveriano terrà la sua requisitoria. Di cosa si tratta? A Piazzale Clodio si riaccendono i riflettori sulla morte di Marco Vannini, il ragazzo di Cerveteri morto a 20 anni la notte tra il 17 e il 18 maggio 2015. In aula sul … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 16 settembre 2020) Oggi, 16 settembre al processo per l’di Marco, il pm Vincenzo Saveriano terrà la sua. Di cosa si tratta? A Piazzale Clodio si riaccendono i riflettori sulla morte di Marco, il ragazzo di Cerveteri morto a 20 anni la notte tra il 17 e il 18 maggio 2015. In aula sul … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

AbiBebiDj : @LiveNoneladUrso Per OMICIDIO di Marco Vannini 4 anni.. a Corona 14.. questa la giustizia italiana! - uomodilatta69 : RT @tpi: Caso Vannini: Viola Giorgini, fidanzata di Federico Ciontoli, perde la pazienza fuori dal tribunale con i giornalisti che la assal… - infoitinterno : Omicidio Vannini, oggi la seconda udienza. Ma la versione dei Ciontoli non cambia - infoitinterno : Omicidio Vannini - Viola, l'ex di Federico Ciontoli in aula: “Pregavamo Antonio di chiamare i soccorsi” - infoitinterno : Omicidio Vannini, la fidanzata del figlio di Ciontoli: 'Antonio ci disse che era solo una crisi d'ansia' I Video -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Vannini Omicidio Vannini, domani requisitoria del Pm e intervento delle parti civili TerzoBinario.it Omicidio Vannini, oggi udienza del processo d’Appello bis: SEGUI LA DIRETTA

Terza udienza stamani, mercoledì 16 settembre, dei processo d’Appello bis per l’omicidio di Marco Vannini. Presiede la Seconda Corte d’Appello il presidente Giancarlo Garofalo. Prossima udienza il 23 ...

Omicidio Vannini, domani requisitoria del Pm e intervento delle parti civili

Terza udienza del processo bis per la morte di Marco Vannini, che vede imputati Antonio Ciontoli, la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico. Prevista la requisitoria del Vincenzo Saveriano ...

Ascolti ieri, 11 settembre: Conti batte Il Volo. Boom per Quarto Grado

Come riportano gli ascolti tv e i dati auditel di ieri 11 settembre, Rai1 ha avuto la meglio su Canale 5. Panariello Conti e Pieraccioni Show è stato il programma più seguito della serata di venerdì 1 ...

Terza udienza stamani, mercoledì 16 settembre, dei processo d’Appello bis per l’omicidio di Marco Vannini. Presiede la Seconda Corte d’Appello il presidente Giancarlo Garofalo. Prossima udienza il 23 ...Terza udienza del processo bis per la morte di Marco Vannini, che vede imputati Antonio Ciontoli, la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico. Prevista la requisitoria del Vincenzo Saveriano ...Come riportano gli ascolti tv e i dati auditel di ieri 11 settembre, Rai1 ha avuto la meglio su Canale 5. Panariello Conti e Pieraccioni Show è stato il programma più seguito della serata di venerdì 1 ...