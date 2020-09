Guida TV | programmi di stasera | mercoledì 16 settembre 2020

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 16 settembre 2020)aitv della prima serata di oggi, mercoledì 16.9., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Ulisse – Il piacere della scoperta Documentario RAI2 The good doctor Serie TV RAI3 Chi l’ha visto? Attualità RETE4Italia Attualità CANALE5 Temptation Island Reality Show ITALIA1 Rambo Film LA7 Atlantide Documentario REALTIME La clinica per rinascere – Obesity Center Caserta Docureality CIELO Super Storm – L’ultima tempesta Film TV8 Dead Man Down – Il sapore della vendetta Film NOVE Avamposti DocumentarioTV:di, mercoledì 16first appeared on Ascolti Tv Blog.