Daniele Dal Moro | dura confessione sulla fine del suo trono a Uomini e Donne

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 16 settembre 2020) L’ex gieffino e tronista diha svelato come mai non ha scelto come i suoi colleghi. Le sue parole sono state molto dureDaldel suoDalè diventato popolare dopo aver partecipato al Grande Fratello 16, edizione condotta da Barbara D’Urso. Lì ha iniziato un flirt con Martina Nasoni, la ragazza con il cuore di latta che ha ispirato Irama per la sua canzone. Tra loro c’è stato un rapporto molto conflittuale tanto che alladel reality lui ha deciso di allontanarsi. A reality terminato, però,e Martina hanno provato a frequentarsi ma la loro ...