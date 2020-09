VIDEO/ Droga, sgominate due pericolose organizzazioni criminali: 34 arresti – I NOMI (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti Salerno – Alle prime ore dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, supportati in fase di esecuzione dal 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano, dal Nucleo cinofili di Sarno e da quelli dei Comandi di Napoli, Caserta, Brescia, Taranto, Ferrara e Monza-Brianza, hanno eseguito un’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dall’ufficio G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Il provvedimento ha disposto la custodia cautelare in carcere a carico di 23 persone e gli arresti domiciliari nei confronti di altre 13 persone. Gli arrestati sono ritenuti a vario titolo responsabili dei reati di traffico di sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90), commessi nel periodo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti Salerno – Alle prime ore dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, supportati in fase di esecuzione dal 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano, dal Nucleo cinofili di Sarno e da quelli dei Comandi di Napoli, Caserta, Brescia, Taranto, Ferrara e Monza-Brianza, hanno eseguito un’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dall’ufficio G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Il provvedimento ha disposto la custodia cautelare in carcere a carico di 23 persone e glidomiciliari nei confronti di altre 13 persone. Gli arrestati sono ritenuti a vario titolo responsabili dei reati di traffico di sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90), commessi nel periodo ...

Due importanti risultati nella lotta alla droga da parte delle due Compagnie della Guardia di Finanza del Gruppo di Giugliano in Campania che rientrano nell’ambito della costante attività di ...

Una partita di stupefacenti non pagata e i traffici gestiti a colpi di kalashnikov: in manette sette persone nell’operazione Mosaico tra Agrigento e Liegi Da Favara, grosso centro a pochi chilometri d ...

I Carabinieri del R.O.S., supportati dai militari dell'arma territoriale, e la gendarmeria nazionale francese hanno effettuato decine di arresti emessi dalle autorità giudiziarie italiane e francesi ...

