Coronavirus | Spadafora | “Riapertura degli stadi ai tifosi? Niente date | ma vi spiego i nostri piani”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 14 settembre 2020) Il calcio senza la passione deiperde gran parte della sua essenza.Il silenzio assordante che riecheggia neglinel corso delle gare disputate a porte chiuse è davvero una condizione anomala e innaturale per quello che è ancora oggi lo sport più amato e seguito del mondo. Il calore, i colori, le voci deiche assiepano gli spalti rendono magica ed elettrica l'atmosfera dei novanta minuti, divenendo un vero e proprio fattore dirimente, emotivo e motivazionale, dallo straordinario peso specifico. L'emergenza legata alla pandemia da Covid-19 ha purtroppo costretto il mondo del calcio prima a fermarsi del tutto, quindi a riprendere con l'accesso alloo inibito al pubblico per le ragioni ormai note. Quando saranno maturi i tempi per rivedere istraripare di ...