Una folla in bianco dà l'ultimo saluto a Willy. La passerella di Conte e Zingaretti

È arrivato ora tra gli applausi, scortato dalla Polizia, il feretro di Willy Monteiro Duarte nel campo sportivo di Paliano dove si celebreranno i funerali. Una folla commossa - tantissime le persone vestite di bianco - ha iniziato ad arrivare dalle prime ore del mattino per l'ultimo saluto al ragazzo di origini capoverdiani morto dopo un brutale pestaggio a Colleferro per il quale quattro persone sono state arrestate. Alla commozione della comunità si aggiunge la passerella dei politici. Il premier Giuseppe Conte è arrivato al campo sportivo di Paliano. Assieme a Conte, alle esequie, ci sono anche il governatore Nicola Zingaretti e la ministra dell'Interno Luciana

Il suo titolo onorifico era Swami Agnivesh, aveva 80 anni e due anni fa venne brutalmente picchiato da una folla di fanatici del BJP-Sangh Parivar, un gruppo legato al partito di maggioranza

