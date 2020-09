Perché la riforma elettorale conviene al PD. (Di venerdì 11 settembre 2020) di Attilio Runello. La riforma della legge elettorale ha ufficialmente iniziato il suo percorso a Montecitorio. La commissione Affari costituzionali ha approvato il testo base del Germanicum (o Brescellum), sistema proporzionale con soglia di sbarramento al 5 per cento. Pd e M5s hanno votato a favore, mentre Leu e +Europa si sono astenuti. Italia viva … Leggi su freeskipper (Di venerdì 11 settembre 2020) di Attilio Runello. Ladella leggeha ufficialmente iniziato il suo percorso a Montecitorio. La commissione Affari costituzionali ha approvato il testo base del Germanicum (o Brescellum), sistema proporzionale con soglia di sbarramento al 5 per cento. Pd e M5s hanno votato a favore, mentre Leu e +Europa si sono astenuti. Italia viva …

sandrogozi : Voto NO: perché i tagli lineari della democrazia tolgono rappresentanza senza risolvere alcun problema. Costruiamo… - diMartedi : #Cottarelli su #Referendum2020: 'Io voterò no perché è una riforma fatta male. Se si vogliono tagliare i costi si p… - Nello08526987 : RT @SenatoreF: #regionali2020 #sudnonsilega è la solita destra di truffatori #fitto #caldoro azzannano #migranti x voti da fascio Ma perc… - danielebanfi : @jacopo_iacoboni ...mi ricorda qualcosa; un certo politico che doveva smettere di fare politica se perdeve un refer… - PaoloBorg : @lellone_ Appunto perché questa riforma non ha contenuti #IoVotoNO lo dicono gli stessi grillini che DOPO questo t… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché riforma Lavoratori all'estero: perché la riforma prevista dall'UE aiuterà le imprese Ipsoa