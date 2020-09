Inchiesta sui Fondi Lega, Salvini: "Conosco quelle persone, finirà in un nulla di fatto" (Di venerdì 11 settembre 2020) “Conosco due di quelle persone e mi fido, sono persone oneste, corrette e quindi dubito che abbiano chiesto o fatto qualcosa di sbagliato”. Questo il commento del leader della Lega, Matteo Salvini, a Radio Anch’io su Rai Radio 1, in merito alla questione che vede coinvolti tre commercialisti nell’Inchiesta sulla Lombardia Film Commission, società controllata dalla regione, e della compravendita di un immobile a Cormano nel Milanese. “Siamo tranquillissimi, da anni cercano soldi in Russia, in Svizzera, a San Marino, in Lussemburgo, Liechtestein, ma non ci sono. Ho piena fiducia nella magistratura, non sono tutti Palamara. Credo si risolverà in un nulla di ... Leggi su huffingtonpost

PiazzapulitaLA7 : ++ La Parlamentare CUNIAL ha aggredito il nostro inviato @AlessioLasta saltandogli addosso e provando a baciarlo ne… - vilmamoronese : Inchiesta De Luca, la Corte dei conti sui decreti: «Danno erariale per le promozioni» - simonabonetto : RT @PiazzapulitaLA7: ++ La Parlamentare CUNIAL ha aggredito il nostro inviato @AlessioLasta saltandogli addosso e provando a baciarlo nel t… - cagliaripad : Inchiesta sui fondi della Lega, ai domiciliari 3 commercialisti - Saradan772 : @La7tv Tranquilli è arrivata la solita inchiesta sui #fondilega a dare una mano. Quando il PD chiama la magistratur… -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta sui Inchiesta sui Fondi Lega, Salvini: "Conosco quelle persone, finirà in un nulla di fatto" L'HuffPost Lega, Salvini sui commercialisti arrestati: «Ne conosco due, mi fido di loro»

Il leader della Lega sull’arresto dei tre commercialisti Alberto Di Rubba, Andrea Manzoni e Michele Scillieri per il caso dell’immobile venduto alla Film Commission di Regione Lombardia: «Si risolverà ...

Willy Monteiro, risse, stupefacenti e lesioni: otto fascicoli sui picchiatori aperti dalla Procura di Velletri

Devono rispondere di altri reati davanti alla procura di Velletri, Marco e Gabriele Bianchi, i due picchiatori, adesso detenuti a Rebibbia e accusati di avere ucciso senza motivo, insieme a Mario Pinc ...

Il leader della Lega sull’arresto dei tre commercialisti Alberto Di Rubba, Andrea Manzoni e Michele Scillieri per il caso dell’immobile venduto alla Film Commission di Regione Lombardia: «Si risolverà ...Devono rispondere di altri reati davanti alla procura di Velletri, Marco e Gabriele Bianchi, i due picchiatori, adesso detenuti a Rebibbia e accusati di avere ucciso senza motivo, insieme a Mario Pinc ...