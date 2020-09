Programmi TV di stasera, giovedì 10 settembre 2020. Su Canale5 al via «Chi vuol essere Milionario» (Di giovedì 10 settembre 2020) Gerry Scotti Rai1, ore 21.35: Nero a Metà – Nuova Stagione - 1^Tv Fiction di Marco Pontecorvo del 2020, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Antonia Liskova. Prodotta in Italia. A cuore aperto: Durante la cerimonia di promozione di Malik e di Olga, un SUV sperona un’auto del trasporto organi allo scopo di sottrarre il cuore destinato a una paziente di 16 anni. La Carta invia subito sul posto Malik. Nel frattempo, poco distante, avviene un incidente. Ancora un SUV uccide l’agente Paolo Moselli. Per cosa si muore: Carlo prosegue le indagini sulla morte di Paolo, visto che è stato dimostrato che questa non ha nulla a che fare con l’estorsione legata al cuore. Si fa consegnare da Marta il cellulare e il computer del figlio e li affida ad Olga per avere un resoconto. Chiede inoltre aiuto alla sua informatrice di fiducia, ... Leggi su davidemaggio

VigilanzaT : I film Tv del 10 settembre 2020 con Nolan, Argento, Virzì, Comencini, Monicelli, Scola, Loy, Magni… - zazoomblog : Stasera in tv film e programmi in chiaro: in onda oggi 10 settembre 2020 - #Stasera #programmi #chiaro: #settembre… - zazoomblog : Programmi TV cosa guardare stasera 10 settembre - #Programmi #guardare #stasera - ciottomatte : I programmi per stasera? Frignare su un BL coreano, niente di nuovo. Voi che fate con furore? - sandrobottic3ll : //ci scusiamo per l'interruzione dei programmi ma la mia real deve uscire per fare delle commissioni, ci si risente stasera -