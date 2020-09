Dopo l'aggressione, la più clamorosa delle risposte: Salvini in piazza, attenzione a questo video (Di giovedì 10 settembre 2020) Forse, la miglior risposta possibile all'aggressione subita a Firenze. Si parla di Matteo Salvini, colpito da una 30enne di origine congolese nel comune toscano, un caso che sta facendo discutere. Un caso che però non ha fermato la campagna elettorale del leader della Lega a supporto di Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra alle imminenti regionali. Dopo Pontassieve, ci si sposta a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze. Ed è da questo comune che arriva la risposta, raccolta nel video che potete vedere qui sotto: un clamoroso e caloroso bagno di folla per l'ex ministro dell'Interno. E Salvini rilancia il video sui social nella prima mattina di giovedì 10 settembre, commentando: "Guardate che spettacolo ieri a Borgo San Lorenzo. ... Leggi su liberoquotidiano

