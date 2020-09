“Io sono una lota”: come a Napoli stanno personalizzando i bus con il faccione di Salvini (Di mercoledì 9 settembre 2020) Da qualche giorno gli autobus di Napoli sono sponsorizzati da un cliente che ha creato molte polemiche in città: il faccione di Salvini con lo slogan “Zero Chiacchere, più Campania” ricopre completamente i mezzi pubblici. Il leader della Lega aveva rilanciato su Twitter le immagini: Autobus a Napoli, bellissimi! pic.twitter.com/UBrD5QbcON — Matteo Salvini (@matteoSalvinimi) August 31, 2020 La sponsorizzazione non era piaciuta a molti. Ad esempio Adolfo Vallini, sindacalista Usb aveva scritto: «Napoli non si lega, i bus dell’Anm sì: sono stati rivestiti da un grosso manifesto elettorale della Lega con in bella mostra Matteo Salvini. Personalmente resto basito nel ... Leggi su nextquotidiano

