I permessi premio ai detenuti, spesso una scusa per delinquere e fuggire (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo la fuga di Jonny Lo Zingaro e la riduzione di pena per buona condotta che potrebbe essere concessa a Cesare Battisti uno dei più importanti terroristi e latitanti in Italia degli ultimi 50 anni, torna alta la polemica sui permessi premio e le riduzioni pena concesse a pericolosi criminali. Una misura di legge che ha permesso a molti detenuti di scappare e in alcuni casi anche di uccidere e delinquere ancora. I permessi vengono vagliati caso per caso dal Magistrato di sorveglianza dopo aver ascoltato il direttore dell'istituto. La loro funzione è di rieducazione e reinserimento nella società del condannato che risulti essere non socialmente pericoloso e dipendono per un 70 per cento dalla buona condotta del detenuto in regime carcerario. Un principio che ha permesso a Jonny Lo ... Leggi su panorama

S.MARCO ARGENTANO - Una cerimonia garbata ed elegante, caratterizzata da qualificati contributi ed alla presenza di un pubblico attento e interessato. Si è conclusa, infatti, a S. Marco Argentano la n ...

Johnny lo zingaro, il cappellano: "E' stato la notte con la compagna, poi ha detto che sarebbe tornato in carcere"

"Era il dodicesimo permesso premio dal 2019, era qui da dieci giorni. Ha passato la notte con la compagna, alle 11 è andato in Questura per firmare, le ha detto che sarebbe andato in carcere ma non è ...

"Era il dodicesimo permesso premio dal 2019, era qui da dieci giorni. Ha passato la notte con la compagna, alle 11 è andato in Questura per firmare, le ha detto che sarebbe andato in carcere ma non è ...