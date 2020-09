Tre incarichi quando era prof, ex assessore condannato (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Campania ha condannato Ennio Cascetta, ex assessore ai Trasporti, al pagamento di 596mila euro quale danno erariale per l’attività da libero professionista mentre era docente all’università Federico II di Napoli dall’1 novembre del 2012 al 29 settembre del 2015. In particolare la Procura contesta a Cascetta i ricavi per aver svolto il ruolo di presidente del comitato tecnico-scientifico della Fondazione Caracciolo, tra il 2013 e il 2017, a fronte di un compenso di 200.031 euro complessivi, al lordo dei contributi previdenziali. E ancora l’incarico di membro del Comitato scientifico del “City Metro-project” a maggio del 2013, costantemente proseguito per circa tre anni per un ricavo di ... Leggi su anteprima24

Su Facebook: "L'indagine è partita da un ex assessore regionale leghista che si faceva dare incarichi per centinaia di migliaia di euro". Vincenzo De Luca…