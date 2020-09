Sulla farsa dei banchi il governo può prendersela solo con se stesso (e con Arcuri) (Di martedì 8 settembre 2020) Roma. La gestione dell’acquisto dei banchi per la riapertura “in sicurezza” delle scuole è un grande pasticcio. I banchi non arriveranno in tempo e qualche dirigente scolastico, per ovviare, ha iniziato a segare in due quelli vecchi. “Sapevamo che un paese che produce 200 mila banchi all’anno non pu Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : Sulla farsa I banchi degli imputati Il Foglio Sulla farsa dei banchi il governo può prendersela solo con se stesso (e con Arcuri)

Roma. La gestione dell’acquisto dei banchi per la riapertura “in sicurezza” delle scuole è un grande pasticcio. I banchi non arriveranno in tempo e qualche dirigente scolastico, per ovviare, ha inizia ...

Sentenza farsa in Arabia Saudita: 8 condannati, mistero sui mandanti

Otto condanne da 7 a 20 anni di carcere. Dopo mesi di polemiche e accuse di insabbiamento, si conclude così il processo in Arabia Saudita per l'omicidio di Jamal Khashoggi il 2 ottobre 2018 nel consol ...

