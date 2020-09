L'associazione anestesisti: "I casi di Covid gravi come a marzo, il virus non è meno aggressivo" (Di domenica 6 settembre 2020) Alessandro Vergallo, presidente dell'Aaroi-Emac: "I pazienti che arrivano in terapia intensiva hanno sviluppato la malattia come nei mesi di inizio della pandemia. Non ci convince chi dice che il patogeno si è indebolito" Leggi su repubblica

