Bielorussia: media, a Minsk oltre 100mila persone in piazza (Di domenica 6 settembre 2020) ANSA, - MOSCA, 06 SET - Il numero di persone che ha partecipato alla marcia non autorizzata nel centro di Minsk si è avvicinato ai dati della scorsa settimana. Lo riportano i testimoni oculari sentiti ... Leggi su corrieredellosport

RaiNews : #Bielorussia, nuove manifestazioni contro #Lukashenko: decine di arresti a #Minsk - lauraboldrini : A #Minsk arresti, stretta sui media e minacce alle opposizioni non fermano le proteste contro #Lukashenko. La comu… - fattoquotidiano : Bielorussia, l’offensiva di Lukashenko contro i media: arrestati 3 operatori della tv tedesca Ard, ritirati accredi… - iconanews : Bielorussia: media, a Minsk oltre 100mila persone in piazza - vadim07751823 : In Bielorussia molte persone aiutano la polizia a fermare i manifestanti...questo i nostri media non lo diranno mai -