Ue | Mattarella | ' da Recovery orizzonti nuovi per progetto integrazione'

Cernobbio, 5 set. (Adnkronos) - "Il piano di ripresa approvato dal consiglio europeo di luglio rappresenta per qualità di risorse una svolta di portata straordinaria, che manifesta un livello ambizione all'altezza dello storico valore dell'Unione". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Forum di Villa d'Este. "Alla base di questa coraggiosa scelta di bilancio - ha aggiunto - c'è l'esigenza di proteggere ogni cittadino dell'Ue: la consapevolezza che nessuno si salva da solo, ha aperto al progetto di integrazione dagli orizzonti nuovi". il risultato raggiunto, secondo Mattarella, "è un punto di arrivo e un punto di partenza". Un arrivo perché "segna il completamento del disegno che dal mercato unico giunge alla definizione ...

Dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al forum Ambrosetti di Cernobbio un richiamo alla responsabilità di non spendere male i soldi del Recovery Fund lasciando alle generazioni future so ...Sergio Mattarella esorta a "non fare della Ue mera istanza di trasferimento dei fondi. I cittadini vivono con ansia e incertezza questo momento. Il processo di approvazione del Recovery fund deve pros ...