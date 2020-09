Empoli di rigore: Prugna e Glionna stendono la Roma (Di sabato 5 settembre 2020) Roma – Terza giornata di Serie A per la Roma di Bavagnoli, che nell’ultimo impegno prima della sosta per le Nazionali va a far visita ad un Empoli che nelle prime due giornate ha fatto vedere ottime cose. Sul campo del centro sportivo di Monteboro a spuntarla sono le padrone di casa, che si impongono per 2-0 grazie a due netti rigori messi a segno da Prugna e Glionna, entrambi arrivati nella ripresa. Con questo risultato l’Empoli sale a quota sei punti, scavalcando quindi la Roma che rimane ferma a quattro. Subito un’occasione per parte Al quinto minuto buona palla goal per l’Empoli, con Polli che riceve a centro area un cross di De Rita e con un destro al volo spedisce il pallone non di molto sopra la traversa. Un paio di ... Leggi su romadailynews

