Vidal è l’acquisto perfetto per l’Inter di Conte (Di venerdì 4 settembre 2020) Arturo Vidal è a un passo dall’Inter. Sarebbe un innesto fondamentale per la squadra che ha in mente Antonio Conte Non è semplice per i dirigenti lavorare con Antonio Conte, allenatore che spesso arriva ai ferri corti abbastanza rapidamente con la propria società. Tuttavia, il tecnico leccese semplifica, sotto un certo punto di vista, il lavoro di chi deve fare mercato: avendo un gioco molto definito e riconoscibile, è relativamente facile individuare profili che ben si collocano nel suo 3-5-2. Non a caso, il primo colpo è stato quello di Hakimi, giocatore che, oltre a sposarsi bene con l’allenatore, risolve uno dei difetti principali dell’Inter della passata stagione: la qualità complessiva dei quinti. Un altro giocatore che sembra a un passo dei nerazzurri è Arturo ... Leggi su calcionews24

azalat_ : ??CALCIOMERCATO: #Inter , continua il mercato over trenta, dopo l' acquisto di #Kolarov , sì parla anche di #Darmian… - ZiROMELU : Vidal acquisto che ho preso male inizialmente per paura che bloccasse l’acquisto di un cc top. Tutto sommato è un g… - ilnerazzurro91 : @ArenaRosario Definire l'acquisto di Vidal a 0 una sconfitta di Conte mi sembra una storia abbastanza fantasiosa - il_Rube : @ms_ago Ma ho mai discusso il giocatore? Ho criticato tecnicamente l’acquisto? Non mi sembra, poi se hai capito que… - mnldnt : Visto le prese in giro che sta subendo l’acquisto americano della Juventus, me lo immagino un mix tra Vidal e Pogba. -

Ultime Notizie dalla rete : Vidal l’acquisto 'A scuatra e Gattuso ajere 'ntribbuna-divano nun piacette a nnisciuno IlNapolista