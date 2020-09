La parola definitiva dello scienziato: "Morire di Coronavirus? Ormai è quasi impossibile" (Di venerdì 4 settembre 2020) Rischiare di Morire per il Coronavirus? E' Ormai un'eventualità più che remota. A sostenerlo non è un negazionista, ma Giuseppe Remuzzi, 71 anni, direttore dell'Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs. In un'intervista al Corriere della Sera, Remuzzi - già direttore del Dipartimento Pubblico-Privato di Immunologia e Clinica dei Trapianti di Organo (collaborazione tra Ospedali Riuniti di Bergamo e Istituto Mario Negri) - pronuncia parole lapidarie sull'ansia da contagio: «Oggi i dati ci dicono che il rischio di infettarsi è simile a quello di cadere in motorino e minore di quelli che si corrono durante una immersione subacquea. Quarantaquattro probabilità su un milione. E all'interno di questo dato, una ... Leggi su iltempo

Riapertura Scuola Campania, ok alla proroga al 24 settembre da Regione, Comuni e sindacati

La scuola in Campania ripartirà molto probabilmente il 24 settembre, anziché il 14 settembre prossimo. È questo l'orientamento della Regione dopo l'incontro di stasera con i sindacati della Scuola, la ...

