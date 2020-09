Di Fusco: “Rispetto Gattuso, ma non capisco perché Ospina: non c'è paragone con Meret!" (Di mercoledì 2 settembre 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo è intervenuto Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli: “Meret all’Inter? Vogliono vincere subito, Alex non è il ragazzo giusto perché ... Leggi su tuttonapoli

imp3ratore_ : @enzomnapoli @PCrescenz @mike_fusco @sscnapoli Voi siete falliti. Ricordi? La serie D!? ?????? - imp3ratore_ : @enzomnapoli @PCrescenz @mike_fusco @sscnapoli Ma tu lo vuoi capire che senza la Juve la Serie A non varrebbe nulla… - imp3ratore_ : @enzomnapoli @PCrescenz @mike_fusco @sscnapoli Gli interisti? Si. - tuttonapoli : Di Fusco: “Rispetto Gattuso, ma non capisco perché Ospina: non c'è paragone con Meret!' - carbenzo : @CarbonaroIII @enricoI00 @mike_fusco Non sono all'altezza. -