Smart working e congedi ai genitori: cosa succede se c’è un positivo in classe (Di lunedì 31 agosto 2020) La priorità del governo è quella di riaprire regolarmente le scuole, ma migliaia di genitori in Italia attendono con preoccupazione il momento in cui i figli rientreranno a scuola e loro sui luoghi di lavoro. Che succede se c’è un positivo in classe e tutti gli studenti vengono messi in quarantena? Possibile la riattivazione di alcune misure a sostegno dei genitori stessi sperimentate durante il ockdown, come lo Smart working e i congedi straordinari. “Per aiutare i genitori nel caso di quarantene previste per classi con un positivo al Covid dobbiamo riattivare gli strumenti straordinari già previsti nel periodo del lockdown, quindi congedi straordinari retribuiti ... Leggi su quifinanza

