Vidal, messaggi all’Inter? Quanti elogi per Conte: “Tatticamente il numero uno” (Di domenica 30 agosto 2020) Insieme hanno fatto la fortuna della Juventus. Antonio Conte in panchina e Arturo Vidal in campo sono stati pilastri fondamentali per aprire il ciclo vincente dei bianconeri in Italia. I due hanno trascorso nella stessa squadra tre stagioni. Poi il tecnico ha scelto la Nazionale italiana, prima di accasarsi al Chelsea e all'Inter, mentre il centrocampista cileno ha proseguito successivamente con Bayern Monaco e Barcellona. Ora la coppia potrebbe riformarsi nuovamente in nerazzurro.MACCHINAVidal ha parlato dello stesso Conte nel corso di un'intervista rilasciata allo youtuber Daniel Habif: "Una macchina, tatticamente il numero uno. Sono riuscito ad adattarmi alle sue idee, cambiando un po' il modo di giocare che avevo". Che siano messaggi per il possibile passaggio ai nerazzurri? ... Leggi su itasportpress

