Pomezia, il Comitato Croce Rossa festeggia 9 anni sul territorio: tutti in piazza il 19 e 20 settembre (Di domenica 30 agosto 2020) Come ogni anno a settembre il Comitato di Croce Rossa festeggia l’anniversario della sua nascita a Pomezia. Quest’anno sono stati raggiunti importanti obiettivi: il primo riguarda l’acquisto di una nuova ambulanza, completamente attrezzata, grazie al sostanziale contributo dell’Associazione Dipendenti Sigma-Tau; l’altro riguarda l’attività di sostegno alla popolazione durante il Lockdown, resa possibile dalle generose donazioni di attrezzature e beni di prima necessità da parte di aziende del territorio. Il 19 settembre quindi, in piazza Indipendenza a Pomezia, festeggeremo con i donatori, con la popolazione e con quanti vorranno partecipare. Molteplici ... Leggi su ilcorrieredellacitta

