Jump Force Deluxe Edition: ecco il trailer di lancio su Switch! (Di venerdì 28 agosto 2020) Jump Force arriva su Nintendo Switch con la sua edizione Deluxe Edition, e per festeggiare l’occasione Bandai Namco ha rilasciato il trailer di lancio A partire da oggi, 28 agosto, potete sfruttare la portatilità del vostro Nintendo Switch per giocare Jump Force ovunque siate. Il titolo di Bandai Namco arriva sulla console ibrida di Nintendo nella sua versione Deluxe Edition e riporta in vita i personaggi dei manga con una grafica e un design realistico e di qualità, con i combattimenti più memorabili di sempre. Potrete sia impersonare i vostri eroi preferiti, sia creare il vostro avatar personale da utilizzare sia nella modalità Storia, sia nella modalità Versus. La ... Leggi su tuttotek

BandaiNamcoIT : Jump Force Deluxe Edition è ora disponibile su Nintendo Switch! Unisciti ai più potenti eroi manga per proteggere l… - yessgameit : Jump Force: Deluxe Edition disponibile su Switch: A partire da oggi, gli utenti Nintendo… - GamesPaladinsIT : Combatti ovunque tu sia! JUMP FORCE Deluxe Edition è arrivato su Nintendo Switch! - GameSailors : DISPONIBILI DA OGGI Project CARS 3, CAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS e JUMP FORCE Deluxe Edition! - News… - GamingTalker : Jump Force Deluxe Edition è disponibile su Nintendo Switch da oggi, trailer di lancio in italiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Jump Force Jump Force per Nintendo Switch disponibile con trailer di lancio Multiplayer.it Jump Force Deluxe Edition è disponibile su Nintendo Switch da oggi, trailer di lancio in italiano

Dopo essere arrivato diverso tempo fa su PC, PS4 e Xbox One, il picchiaduro Jump Force è ora disponibile su Nintendo Switch nella Deluxe Edition. In occasione dell’annuncio, Bandai Namco ha pubblicato ...

Jump Force Deluxe Edition: ecco il trailer di lancio su Switch!

Jump Force arriva su Nintendo Switch con la sua edizione Deluxe Edition, e per festeggiare l’occasione Bandai Namco ha rilasciato il trailer di lancio A partire da oggi, 28 agosto, potete sfruttare la ...

Dopo essere arrivato diverso tempo fa su PC, PS4 e Xbox One, il picchiaduro Jump Force è ora disponibile su Nintendo Switch nella Deluxe Edition. In occasione dell’annuncio, Bandai Namco ha pubblicato ...Jump Force arriva su Nintendo Switch con la sua edizione Deluxe Edition, e per festeggiare l’occasione Bandai Namco ha rilasciato il trailer di lancio A partire da oggi, 28 agosto, potete sfruttare la ...