Progetti recupero oggetti vecchi: come arredare con il riciclo (Di giovedì 27 agosto 2020) In casa avete accumulato diversi vecchi oggetti e non avete idea di come utilizzarli? Ecco qualche idea di riciclo creativa, che vi permetterà di arredare la vostra abitazione in modo unico. 1.Antiche lanterne: idea numero 1 Volete arredare la vostra casa con degli oggetti di riciclo? Potete sfruttare delle antiche lanterne, da utilizzarle per poterci mettere delle piante. Fonte immagine 2.Antiche lanterne: idea numero 2 Un’altra idea che vi permetterà di riciclare delle antiche lanterne, prevede di abbinare delle piante finte con delle grosse candele. Otterrete una decorazione in stile shabby chic. Fonte immagine 3.vecchie posate ne abbiamo? Nei cassetti della cucina, avete trovato delle posate piuttosto ... Leggi su pianetadonne.blog

