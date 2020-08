Cancellato (per il momento) l’Ellen DeGeneres Show (Di martedì 25 agosto 2020) Per anni sulla cresta dell’onda, premiata dagli ottimi risultati di audience e dall’adorazione da parte del suo pubblico, la conduttrice televisiva, comica e attrice statunitense Ellen DeGeneres, 62 anni, sta navigando da alcuni mesi in cattive acque. Accusata di essere una persona negativa, viziata e prepotente da parte di diverse persone del suo staff (proprio lei che è diventata famosa per il motto di “be kind”, “sii gentile”), Ellen deve ora subire un ulteriore smacco: Channel Nine ha smesso di mandare in onda il suo The Ellen DeGeneres Show a partire da lunedì. Leggi su vanityfair

fattoquotidiano : Valenza, candidata per la lista civica con tatuaggio delle Ss. La replica: “Cancellato da tempo” - MRZ1977 : RT @M49liberorso: Ho cancellato per sbaglio il tweet,sono un orso pasticcione ?? #M49 - anydaydude : @waitamomentbis Certo. Come tutti. Io per liberare memoria sul drive ho cancellato 10 anni di mail di lavoro... Stesso coglione. - AMCiddio : RT @TrastevereRM: ..La nostra Macchina del tempo prosegue la sua esplorazione, in una Roma fumosa dalle pareti consunte e monumenti annerit… - AMCiddio : RT @TrastevereRM: ..La nostra Macchina del tempo prosegue la sua esplorazione, in una Roma fumosa dalle pareti consunte e monumenti annerit… -

Ultime Notizie dalla rete : Cancellato per Cancellato (per il momento) l Ellen DeGeneres Show Vanity Fair.it Da Milano - Bernardeschi ci ripensa e riflette sul Napoli: si riapre lo scambio con Milik, le ultime

L'asse Napoli-Juve, per portare Arek Milik in bianconero, sembrava essersi arenato, soprattutto a causa del muro posto da Federico Bernardeschi a fungere come contropartita tecnica. Nelle ultime ore, ...

Bottas a Imola per scoprire il GP dell'Emilia Romagna

Il pilota finlandese si è presentato domenica ai cancelli dell'Enzo e Dino Ferrari per effettuare una attenta ricognizione della pista che il 1 novembre sarà teatro del GP dell'Emilia Romagna. Valtter ...

L'asse Napoli-Juve, per portare Arek Milik in bianconero, sembrava essersi arenato, soprattutto a causa del muro posto da Federico Bernardeschi a fungere come contropartita tecnica. Nelle ultime ore, ...Il pilota finlandese si è presentato domenica ai cancelli dell'Enzo e Dino Ferrari per effettuare una attenta ricognizione della pista che il 1 novembre sarà teatro del GP dell'Emilia Romagna. Valtter ...